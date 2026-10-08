Артур Ластаев: Конституция обеспечивает защиту от любого вида дискриминации

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев в Варшаве выступил на пленарном заседании конференции по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ, посвященном вопросам этнической и религиозной толерантности и недискриминации.

В своем выступлении Омбудсмен подчеркнул, что Казахстан является полиэтничным и мультиконфессиональным государством: в стране проживают представители более 120 этносов, действует около 1 тыс. этнокультурных объединений.

Особое внимание было уделено правовым гарантиям равенства. Конституция Казахстана и национальное законодательство обеспечивают защиту граждан от дискриминации по признакам происхождения, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и иным обстоятельствам.

«За нарушение равноправия, разжигание социальной, национальной, этнической, расовой или религиозной розни, в том числе с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ установлена административная и уголовная ответственность», – сказал Артур Ластаев.

Говоря об общественном участии, Уполномоченный отметил создание Қазақстан Халық Кеңесі – высшего конституционного консультативного органа, представляющего интересы народа и содействующего координации вопросов общенационального единства. В его состав входят 126 человек, в том числе 42 представителя этнокультурных объединений.

В регионах также действуют общественные советы, в составе которых не менее четверти должны составлять представители этнокультурных объединений. По словам Омбудсмена, такие механизмы обеспечивают постоянное участие представителей этнических сообществ в общественном диалоге и позволяют учитывать их интересы при обсуждении значимых вопросов.

Отдельно в выступлении были затронуты вопросы свободы совести и вероисповедания. Казахстан является светским государством, где ни одна религия не имеет особого статуса перед законом. Единые правовые принципы применяются ко всем религиозным объединениям независимо от численности их последователей.