В правозащитном центре обсудили вопросы соблюдения стандартов этичного поведения

2 октября 2026 года в Национальном центре по правам человека состоялась встреча государственных служащих с представителем Управления контроля в сфере государственной службы Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астана.

Данное мероприятие организовано в рамках реализации Типового плана работы уполномоченных по этике на 2026 год, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 января 2026 года № 8.

Встреча была посвящена вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и стандартов этичного поведения; выполнения требований по соблюдению запрета на посещение игорных заведений; недопущения навязывания личных или религиозных взглядов коллегам, а также исключение любых форм принуждения подчиненных к участию в деятельности религиозных объединений при работе государственных органов.

Подобные встречи играют ключевую роль в укреплении служебной дисциплины, повышении правовой культуры и формировании атмосферы нулевой терпимости к любым правонарушениям в государственном аппарате.