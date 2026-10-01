В Алматы курсанты военного института поздравили первого генерала войск связи Казахстана

В Международный день пожилых людей курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи встретились с первым генералом войск связи Казахстана генерал-майором в отставке Мубараком Орынбековым.

Представители военного вуза выразили ветерану Вооруженных сил благодарность за вклад в укрепление обороноспособности страны, пожелали крепкого здоровья и благополучия.

– Мы пришли поздравить Мубарака Орынбековича, выразить ему наше уважение и получить его благословение. Для нас, будущих офицеров-связистов, его опыт и наставления имеют особое значение. Общение с ним помогает глубже понять ответственность выбранной нами профессии, – отметил курсант 3 курса Мирас Бисембаев.

В завершение теплой беседы генерал поблагодарил курсантов за заботу, пожелал им успехов в учебе и будущей службе.

– Спасибо за внимание и теплые поздравления. Желаю вам хорошо учиться и добросовестно служить своей стране. Знания и ответственность должны стать вашей опорой в службе, – сказал он.

Генерал-майор Мубарак Орынбеков стоял у истоков создания и становления системы военной связи независимого Казахстана. На протяжении одиннадцати лет он возглавлял войска связи Вооруженных сил страны, занимаясь созданием и совершенствованием системы управления и связи. Всего армейской службе он посвятил более сорока лет.

Сегодня ветеран передает накопленный опыт новому поколению военных связистов. Для курсантов это возможность узнать историю своей профессии из первых уст и перенять традиции офицерской службы.