Военнослужащие поздравили ветеранов в Усть-Каменогорске и Туркестане

В Усть-Каменогорске и Туркестане военнослужащие встретились с ветеранами Второй мировой и Афганской войн в рамках Международного дня пожилых людей.

В Усть-Каменогорске представители Департамента по делам обороны Восточно-Казахстанской области и военнослужащие войсковой части 26943 посетили ветеранов Второй мировой войны Анастасию Светочеву и Михаила Головатюка. К встрече присоединились учащиеся класса «Жас сарбаз» средней школы №4 имени С. Нурмагамбетова.

Анастасии Светочевой в этом году исполняется 104 года. В годы войны она служила связистом в 26-м отдельном Краснознаменном полку связи, участвовала в обороне и прорыве блокады Ленинграда, помогала ликвидировать последствия бомбежек и артиллерийских обстрелов. За службу награждена орденом Отечественной войны I степени и медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга» и «За боевые заслуги».

Михаилу Головатюку в октябре исполнится 101 год. В составе 579-го стрелкового полка он участвовал в боевых действиях против милитаристской Японии. За проявленные мужество и трудовую доблесть ветеран награжден орденами Отечественной войны II степени и Ленина, а также медалью «За победу над Японией».

Во время встречи ветераны поделились воспоминаниями о военных годах и обратились к школьникам с напутственными словами. Военнослужащие и учащиеся поблагодарили их за вклад в защиту Родины и пожелали крепкого здоровья и долголетия.

В Туркестане военнослужащие войсковой части 99210 посетили ветерана войны в Афганистане Сапарбекa Пазылбекова. Командир части полковник Талгат Мажимбеков поздравил ветерана с праздником и отметил важность сохранения боевых традиций и преемственности поколений.

Военнослужащие также помогли ветерану привести в порядок двор и прилегающую к дому территорию. В ответ Сапарбек Жандарбекович поблагодарил военнослужащих за внимание и заботу, пожелав им успехов в службе, семейного благополучия и мирного неба.