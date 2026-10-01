Военнослужащие поздравили представителей старшего поколения с Днем пожилых людей

В Международный день пожилых людей военнослужащие Вооруженных сил организуют мероприятия, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также пожилых людей, проживающих в социальных учреждениях.

Личный состав войсковой части 27943 Усть-Каменогорского гарнизона посетил центр оказания социальных услуг «Қамқор», где встретился с представителями старшего поколения.

Военнослужащие поздравили ветеранов труда и пожилых людей с праздником и вручили им подарки.

– В День пожилых людей мы выражаем уважение к старшему поколению, отдаем дань их труду и вкладу в развитие нашей страны. Для нас большая честь получить благословение старших и прислушаться к их мудрым советам, – отметил заместитель командира войсковой части 27943 подполковник Самат Айдарбаев.

Теплая встреча подарила постояльцам центра хорошее настроение. Военнослужащие отметили, что уважение к старшим, их опыту и знаниям – важная часть сохранения преемственности поколений и нравственных ценностей общества.

В свою очередь, пожилые люди пожелали военнослужащим, стоящим на страже мира и спокойствия страны, успехов в службе, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

В Департаменте по делам обороны области Абай также поздравили ветеранов региона с Днем пожилых людей. Начальник департамента полковник Руслан Омаров вручил им благодарственные письма и пожелал долгих лет жизни.