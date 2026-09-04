От поколения к поколению: в школах Казахстана проходят «Уроки мужества»

С началом нового учебного года в организациях образования нашей страны по инициативе Министерства обороны проходят «Уроки мужества».

Военнослужащие и ветераны Вооруженных сил знакомят учащихся с особенностями воинской службы, рассказывают о героях, чьи мужество, стойкость и верность воинскому долгу стали примером для многих поколений, делятся личным опытом и отвечают на вопросы школьников.

В общеобразовательной школе №107 города Астаны с учащимися 9, 10 и 11 классов встретились представители Департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил и руководитель столичного филиала военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

В ходе мероприятия заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор Марат Нагуманов рассказал учащимся о важности уважения к истории страны, достойного исполнения воинского долга и преданного служения Родине.

Учащимся показали видеоматериалы о воинских традициях, героических страницах истории страны и роли Вооруженных сил в обеспечении ее суверенитета и территориальной целостности. Школьники задали вопросы, касающиеся военной службы, условий поступления в военные учебные заведения и получили ответы на интересующие их вопросы.

– С ранних лет воспитывать у школьников любовь к Родине, стремление служить своей стране, ответственность и патриотизм – наша общая задача. Сегодняшний «Урок мужества» позволил учащимся глубже понять эти ценности. Знание примеров героизма защитников Отечества и изучение их жизненного пути способствуют формированию у молодежи лучших качеств, – отметила значение подобных встреч в формировании у учащихся патриотических ценностей директор школы Айгуль Бисенбина.

В завершение мероприятия учащиеся этой школы Бейбарыс Ергазулы и Аяжан Токтарова, активно участвовавшие в XII Международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», были награждены благодарственными письмами от имени начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны.