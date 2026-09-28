Министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Айдос Мырзахметов провел первое рабочее совещание с руководящим составом Министерства обороны, на котором определил ключевые задачи по дальнейшему развитию и реформированию Вооруженных Сил.

В центре внимания – реализация поручений Главы государства – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами по комплексной перезагрузке армии с учетом современных угроз, опыта вооруженных конфликтов, стремительного развития военных технологий и обеспечение безопасности воинской службы.

Основной акцент будет сделан на повышении реальной боевой готовности войск, совершенствовании системы управления, повышении качества боевой подготовки и развитии вооружения и военной техники.

Важной составляющей преобразований определено укрепление морального и боевого духа военнослужащих. Командирам поставлены задачи по формированию здорового морально-психологического климата в воинских коллективах, повышению качества воспитательной работы, улучшению условий службы и быта личного состава. Особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности воинской службы, предупреждению и жесткому пресечению неуставных взаимоотношений.

Министр подчеркнул необходимость пересмотра подходов к подготовке военнослужащих. Обучение должно максимально соответствовать современным условиям ведения боевых действий, основываться на практическом опыте, анализе современных конфликтов и учитывать новые способы применения беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, разведки, связи и других технологий.

Особое внимание уделено подготовке подразделений к выполнению задач по предназначению. Командирам поручено обеспечить высокий уровень выучки личного состава, слаженность подразделений и постоянную готовность к действиям в различных условиях.

Отдельным направлением реформирования станет совершенствование системы управления войсками. Предусматривается дальнейшая цифровизация процессов, сокращение избыточных административных процедур, отчетности и совещаний, не имеющих практической ценности. Высвобождаемые ресурсы должны направляться непосредственно на повышение боеспособности войск.

Продолжится работа по совершенствованию материально-технического обеспечения армии. При этом закупки и распределение ресурсов должны осуществляться исходя из реальных потребностей войск и приоритетов боевой подготовки. Министр поручил обеспечить рациональное и эффективное использование бюджетных средств, исключить неэффективные расходы и повысить прозрачность принимаемых решений.

- Армия должна развиваться не ради отчетных показателей и показных мероприятий. Каждый процесс, каждое решение и каждый выделенный ресурс должны иметь практический результат и быть направлены на повышение боеспособности Вооруженных Сил. Каждый солдат должен чувствовать себя в безопасности, – отметил министр обороны.

В ходе совещания также рассмотрен ход комплексной проверки деятельности Министерства обороны, проводимой по распоряжению Главы государства. Руководителям структурных подразделений поручено обеспечить комиссии необходимое содействие и предоставить всю требуемую информацию.