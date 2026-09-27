Айдос Мырзахметов назначен новым Министром обороны
Указом Главы государства генерал-майор Мырзахметов Айдос Сакенович назначен Министром обороны Республики Казахстан.
Айдос Мырзахметов — кадровый офицер, посвятивший военной службе более двух десятилетий.
Родился 12 августа 1981 года в Жамбылском районе Алматинской области.
В 2002 году с отличием окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан. В последующие годы прошел ряд курсов оперативной и командной подготовки в системе национальной безопасности и государственной охраны.
Айдос Мырзахметов прошел все ступени офицерской службы в Службе государственной охраны Республики Казахстан, последовательно занимая командные и руководящие должности.
В январе 2024 года назначен Командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан.
В 2025 году окончил Национальный университет обороны.
Награжден орденом «Айбын» II степени в 2022 году.
Женат, воспитывает троих детей.