Министр обороны встретился с семьями погибших военнослужащих

В Мангистауской области министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил семьи военнослужащих, трагически погибших при выполнении учебно-боевой задачи в ходе военного учения.

Встречи прошли в атмосфере глубокой скорби. Министр лично выразил родным и близким погибших самые искренние и глубокие соболезнования, разделив с ними боль невосполнимой утраты. Он подчеркнул, что никакие слова не способны облегчить горе семей, потерявших своих сыновей и близких.

«Для нас это не просто военнослужащие – это наши боевые товарищи, сыновья и братья. Их гибель – тяжелая утрата для всего Вооруженных сил. Мы скорбим вместе с родными и близкими и будем рядом с ними в это трудное время», – отметил министр обороны.

На срочную воинскую службу Мейрамбек Бердиханов, Азамат Мадихан и Дастан Бегей были призваны из города Жанаозен, Мирас Тұрдыбекұлы – из села Жетыбай.

За время службы они зарекомендовали себя как ответственные и дисциплинированные военнослужащие, добросовестно выполнявшие свой воинский долг.

Министр заверил семьи в том, что Министерство обороны не оставит их один на один с переживаемым горем. Им будет оказана всесторонняя помощь и необходимая поддержка. Ведомство продолжит оказывать содействие в решении возникающих вопросов и будет поддерживать с семьями постоянную связь.

Память о погибших военнослужащих навсегда останется в сердцах их родных, близких, сослуживцев и всего личного состава Вооруженных сил. Их жизнь и верность воинскому долгу не будут забыты.