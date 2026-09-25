Министерство обороны Республики Казахстан сообщает о завершении поисковой операции в акватории Каспийского моря.

Сегодня, 25 сентября, около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих — сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса.

Напомним, трагедия произошла в результате внезапного и резкого ухудшения погодных условий во время выполнения учебно-боевой задачи, когда 17 военнослужащих унесло в открытое море. Трое из них были спасены, 14 человек погибли.

Руководство и личный состав Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Семьям погибших будет оказана вся необходимая всесторонняя, материальная и психологическая помощь.