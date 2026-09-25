25 cентября - общенациональный день траура

Личный состав Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.

Это тяжелая утрата не только для семей погибших и их сослуживцев, но и для всей страны.

Мы разделяем боль родных военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и желаем им сил и стойкости в это трудное время.

Еще раз выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Светлая память погибшим.