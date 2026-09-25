25 cентября - общенациональный день траура
Личный состав Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.
Это тяжелая утрата не только для семей погибших и их сослуживцев, но и для всей страны.
Мы разделяем боль родных военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и желаем им сил и стойкости в это трудное время.
Еще раз выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Светлая память погибшим.