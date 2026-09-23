«Айбалта-2026»: Сухопутные войска проверили готовность к выполнению учебно-боевых задач

В Карагандинской области на полигоне учебного центра «Спасск» завершилось оперативно-тактическое командно-штабное учение «Айбалта-2026» с участием подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

В ходе учений подразделения совершили марш, выполнили задачи по разведке и огневому поражению условного противника.

Военные маневры были направлены на совершенствование навыков командиров и органов управления в планировании и координации действий подразделений.

– Учение позволило оценить уровень подготовки личного состава, слаженность действий подразделений и их готовность выполнять поставленные задачи в различных условиях обстановки. Каждый этап учения – это возможность приобрести практический опыт, совершенствовать профессиональные навыки обучаемых и повысить уровень взаимодействия. Уверен, что полученный опыт станет основой для повышения боеготовности войск, – подчеркнул заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Бауыржан Ибатулин.

По итогам учения военнослужащие, отличившиеся при выполнении поставленных задач, от имени главнокомандующего Сухопутными войсками награждены грамотами и ценными подарками. Среди награжденных – военнослужащий срочной службы войсковой части 31775 рядовой Иван Помигалов.

– Такие учения дают возможность проверить себя в реальных условиях, получить новый опыт и понять, над чем еще нужно работать. Здесь особенно важны дисциплина, выдержка и слаженность всей команды. Награждение для меня – большая честь и мотивация продолжать службу, совершенствовать свои навыки и с полной ответственностью выполнять поставленные задачи, – поделился солдат.

Учение «Айбалта» позволило оценить уровень подготовки личного состава и определить направления дальнейшего совершенствования боевой готовности, профессиональной выучки и слаженности подразделений.