Спортсменка ЦСКА Асем Орынбай стала призером XX летних Азиатских игр в Японии

На Азиаде-2026 в префектуре Айти и городе Нагоя завершились женские соревнования по стендовой стрельбе.

Честь Казахстана в упражнении «скит» защищали армейская спортсменка Асем Орынбай, а также члены сборной Зоя Пискун и Адель Садакбаева.

По итогам квалификации сборная Казахстана набрала 274 очка и заняла второе место. Золото завоевали мастера пулевой стрельбы из Китая – у них 287 очков. Бронза досталась спортсменкам Индии, набравшим 266 очков.

Кроме того, в индивидуальном «ските» лидер национальной сборной Асем Орынбай заняла третье место, набрав в финале 28 очков. Победителем в этом виде соревнований стала спортсменка Китая, серебряной медали удостоилась представитель Таиланда.

Достижения военнослужащей Центрального спортивного клуба армии сержанта Асем Орынбай стали результатом высокого мастерства, настойчивости и целеустремленности.