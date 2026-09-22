Более 1 000 бывших срочников этой осенью начали обучение в вузах по грантам

В рамках проекта Министерства обороны «Срочники 2.0» в этом году государственные образовательные гранты получили 1 745 военнослужащих, завершивших срочную службу. Более 1 000 из них уже приступили к обучению в вузах страны в новом учебном году.

Инициатива действует с 2023 года и закреплена законодательно. На гранты могут претендовать военнослужащие, выслужившие установленный срок и показавшие высокие результаты в ведущих дисциплинах.

Отбор проводится в течение всей срочной службы через цифровую систему «Срочники 2.0». При формировании рейтинга учитываются результаты боевой подготовки, воинская дисциплина, выполнение специальных обязанностей, психологическая готовность и итоги тестирования. На основании этих показателей система определяет рейтинг кандидатов, а квоты распределяются автоматически.

С 2025 года конкурс включает тестирование по двум профильным предметам в зависимости от выбранной группы образовательных программ. Подготовиться к нему военнослужащие могут в свободное от службы время.

Одним из обладателей гранта стал Дамир Тузакбай. После службы он поступил в Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, где изучает информационную безопасность.

— Показав высокие результаты в боевой подготовке, я получил возможность бесплатно поступить в вуз. Учусь по специальности «Информационная безопасность». Считаю, что этот проект Министерства обороны — отличная поддержка для молодежи, — отметил первокурсник.

Среди востребованных направлений — коммуникации, лесное хозяйство, информационные и коммуникационные технологии.

Получатели грантов также получают стипендию и имеют приоритетное право на место в общежитии.

Возможности продолжить образование после армии не ограничиваются грантами. В течение двух лет после увольнения граждане, прошедшие срочную службу, могут поступать в организации высшего и послевузовского образования на платной основе без учета результатов ЕНТ и вступительных экзаменов.