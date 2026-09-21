Информационное сообщение

В период с 24 сентября по 3 октября текущего года на территории Российской Федерации запланировано проведение учений ОДКБ «Взаимодействие – 2026», «Поиск – 2026» и «Эшелон – 2026».

В рамках подготовки и проведения учений с 21 сентября по 5 октября осуществляется плановое передвижение военной техники и личного состава железнодорожным транспортом по территории Республики Казахстан до станции Мисящ (Челябинская область, Россия) и обратно.

В ходе учений проводятся полевые занятия, в рамках которых отрабатываются вопросы перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения поставленных задач.

Мероприятия проводятся в соответствии с утверждёнными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ.

Учения «Взаимодействие – 2026», «Поиск – 2026» и «Эшелон – 2026» проводятся на регулярной основе и поочерёдно на территориях государств – членов Организации.

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