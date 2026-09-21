В Актобе на площади перед областным акиматом состоялась торжественная церемония 29-го выпуска Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Со знаменательным событием выпускников пришли поздравить аким Актюбинской области Асхат Шахаров, заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны генерал-майор авиации Руслан Кунуров, профессорско-преподавательский состав вуза, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие.

– Профессия защитника Отечества – достойный выбор жизненного пути. Ваш долг – равняться на мужество и доблесть старшего поколения офицеров. Для этого нужно быть не просто профессионалом, знающим свое дело, а настоящим командиром и наставником, служить образцом твердости и принципиальности, – подчеркнул генерал-майор авиации Р. Кунуров.

В числе выпускников этого года – 42 летчика и 25 инженеров. В ходе церемонии молодым лейтенантам вручили дипломы и нагрудные знаки.

Особенным этот день стал для лейтенанта Минжасара Куаныша. Во время торжества он сделал предложение своей девушке Айгерим, которая ответила согласием. Так началась не только новая страница службы выпускника военного вуза, но и история молодой семьи – с любовью, взаимной поддержкой и общими мечтами.

Напомним, Военный институт Сил воздушной обороны готовит авиационных специалистов для министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и Комитета национальной безопасности. За годы деятельности вуз подготовил более пяти тысяч специалистов.