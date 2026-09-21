Военному колледжу имени Шокана Уалиханова исполнилось 30 лет

В Щучинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования Военного колледжа Министерства обороны РК имени Шокана Уалиханова.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Аскер Бейсенов, аким Бурабайского района Арай Садыков, начальник Департамента военного образования и науки МО РК полковник Мурат Олжабаев, главный сержант Вооруженных сил мастер-сержант Темирбек Халыкoв, ветераны, выпускники и личный состав колледжа.

Торжественная часть началась с возложения венков к бюсту Шокана Уалиханова. На строевом плацу кадеты первого курса приняли Военную присягу, после чего продемонстрировали физическую подготовку и выучку на полосе препятствий.

Почетные гости поделились воспоминаниями о годах, связанных с колледжем. Ветеран Вооруженных сил генерал-майор Жомарт Куангалиев стоял у истоков его создания и был первым начальником учебного заведения. Заместитель министра обороны Аскер Бейсенов начинал здесь офицерскую службу после окончания военного вуза, а главный сержант Вооруженных сил мастер-сержант Темирбек Халыкoв окончил колледж в качестве кадета.

– Тридцать лет – значимый этап в истории колледжа. За эти годы он стал важным звеном системы военного образования, подготовив тысячи квалифицированных специалистов сержантского состава. Выпускники колледжа сегодня служат в воинских частях и занимают ответственные должности, внося вклад в укрепление боевой готовности Вооруженных сил, – отметил заместитель министра обороны Аскер Бейсенов.

В рамках мероприятия состоялись фотовыставка, посвященная наследию и научной деятельности Шокана Уалиханова, смотр военной техники и демонстрация вооружения, средств связи и РХБЗ. Гости также посетили казарму, медпункт, спортивный зал, библиотеку, лабораторный корпус с классом FPV-дронов и музей колледжа.

Военный колледж имени Шокана Уалиханова создан Указом Президента РК в 1996 году. Первый выпуск 63 профессиональных сержантов состоялся 29 июля 1999 года. В том же году колледжу было вручено Боевое Знамя, а в 2000 году учебному заведению присвоено имя Шокана Уалиханова.

За период с 1996 по 2025 год колледж подготовил около 4 тыс. профессиональных сержантов. Сегодня здесь наряду с военно-профессиональной и физической подготовкой особое внимание уделяется развитию лидерских и организаторских качеств, ответственности и профессиональных компетенций. Также проводится курсовая подготовка для повышения квалификации сержантов из воинских частей.