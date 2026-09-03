Осенью этого года Алматы отправит в армию более тысячи призывников

На базе сборного пункта Департамента по делам обороны города Алматы состоялась торжественная отправка 20 человек для прохождения срочной воинской службы в Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство городского Департамента по делам обороны, представители местных исполнительных органов, Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі» г. Алматы и Алматинской области, ветераны Пограничной службы КНБ, родные и близкие призывников.

С напутственными словами к молодым людям обратились ветераны и родители. Они пожелали новобранцам крепости духа, выдержки и благополучного возвращения домой.

– Сегодня наши ребята отправляются выполнять свой гражданский и воинский долг. Для каждого из них это новый этап жизни, который потребует дисциплины, мужества и добросовестности. Уверен, что они достойно пройдут службу и вернутся домой возмужавшими, с новым жизненным опытом, – отметил заместитель начальника Департамента по делам обороны г. Алматы подполковник Нуржан Естаев

Торжественную церемонию продолжила концертная программа, подготовленная для новобранцев и их родных. Затем под звуки патриотических произведений в исполнении военного оркестра призывники отправились на службу, которая станет для них важной школой дисциплины, ответственности и самостоятельности.

Отметим, что в ходе осеннего призыва из Алматы на срочную воинскую службу в ряды Вооруженных сил, Службы государственной охраны, Национальной гвардии, Пограничной службы и МЧС планируется направить более тысячи граждан.