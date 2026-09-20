В Алматы курсанты 25-го набора военного вуза присягнули на верность Родине

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи (ВИИРиЭС) состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги.

Более 140 первокурсников из всех регионов страны поклялись добросовестно исполнять воинский долг, быть верными народу, Президенту и Конституции Казахстана.

За месяц они прошли курс молодого бойца, освоили основы военной подготовки, закалили характер и приобщились к армейскому укладу.

Начальник института генерал-майор Нуртас Кабаков поздравил будущих офицеров со знаменательным событием и отметил его символичность.

– Сегодня особенный день не только для вас, но и для всего нашего института. Вы принимаете Военную присягу в юбилейный для вуза год. С этого момента вы становитесь частью его истории и продолжателями традиций офицеров, которые прошли эту школу. Желаю вам с честью нести звание курсанта, настойчиво овладевать знаниями и стать достойными офицерами казахстанской армии, – напутствовал он.

Особым моментом церемонии стало исполнение гимна ВИИРиЭС, автором которого является начальник института генерал-майор Н. Кабаков. Ставший одним из символов военного вуза, гимн отражает верность выбранному пути, преемственность поколений и ответственность за честь своей Alma mater.

– Для меня принятие Военной присяги – это большая честь и огромная ответственность. Понимаю, что с этого момента на нас возлагается особая ответственность перед Родиной, и я сделаю все, чтобы оправдать оказанное доверие, – поделился курсант Нуриман Ермак.

В этом году в военный вуз зачислено более 190 курсантов. Среди них – военнослужащие срочной службы, поступившие по программе «Срочник 2.0». В рамках сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в институт также поступили граждане Кыргызстана и Таджикистана.

Для гостей на тактическом поле были организованы показательные занятия с демонстрацией элементов военной подготовки и действия по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов в обстановке, максимально приближенной к реальной. Затем была организована экскурсия по учебному центру и казармам военного института.