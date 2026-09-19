Военнослужащие Вооруженных сил приняли участие в общегородском субботнике

В рамках Всемирного дня чистоты военнослужащие и гражданские служащие Вооруженных сил присоединились к общегородской экологической акции и инициативе «Таза Қазақстан».

Гарнизоны во всех регионах страны внесли свой вклад в благоустройство территорий, приведя в порядок улицы, дворы и скверы.

В Астане в субботнике приняли участие командование и личный состав структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, Сухопутных войск и военных учебных заведений.

Фронт работ для управлений и департаментов оборонного ведомства проходил по улице Акмешит в пределах улиц Сыганак, Жанибека и Керея ханов. Структурные подразделения Генерального штаба Вооруженных сил провели благоустройство территории вокруг административного здания Министерства обороны. Кроме того, личный состав ведомства привел в порядок территории в местах компактного проживания военнослужащих.

Общая работа объединила военнослужащих разных подразделений, позволив не только внести вклад в благоустройство столицы, но и продемонстрировать сплоченность, организованность и командный дух.