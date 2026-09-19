19 сентября исполнилось ровно четыре месяца с начала службы третьего национального миротворческого контингента Казахстана в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах. За этот период казахстанские военнослужащие провели 470 оперативных мероприятий, включая 379 патрулирований зоны ответственности, и уничтожили 350 взрывоопасных предметов и 1 800 единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

В соответствии с мандатом миссии ООН личный состав миротворческой роты осуществляет патрулирование зоны ответственности и мониторинг обстановки, поддерживает постоянную готовность сил быстрого реагирования.

При необходимости военнослужащие привлекаются для усиления наблюдательных постов, эвакуации персонала ООН, а также сопровождения представителей Организации и грузов.

Значимый объем работы выполняет инженерно-саперная группа национального контингента. За четыре месяца военнослужащие обнаружили и уничтожили 350 взрывоопасных предметов и 1 800 единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

Всего с июня по сентябрь национальным контингентом проведено 470 оперативных мероприятий. Помимо патрулирования, военнослужащие организовали 49 временных ночных наблюдательных постов, провели 11 учений сил быстрого реагирования и 11 встреч с представителями местных сообществ.

Казахстанский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи в соответствии с мандатом ООН, обеспечивая присутствие и готовность к реагированию в зоне ответственности.