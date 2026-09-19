32 армейских спортсмена принимают участие в XX Азиатских играх в Японии

Сегодня в городе Нагоя на стадионе «Палома Мидзухо» состоится церемония открытия континентальных игр спортсменов, которые проходят под девизом «Представим единую Азию».

Атлеты Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба армии выступят в соревнованиях по 11 видам спорта.

В состязаниях по боксу – Алуа Балкыбекова и Оразбек Асылкулов, таэквондо – Сомирхан Абабакиров, Батырхан Тлеуғали и Бейбарыс Каблан, курашу – Рауза Нурмухаметова и Зарина Сарипова, скалолазанию – Амир Маймуратов, легкой атлетике – Давид Ефремов, Ясмина Токсанбаева и Георгий Шейко, стрельбе – Ислам Сатпаев, Асем Орынбай, Елизавета Безрукова, София Шульженко, Валерия Попелова, Валерий Рахимжан и Эльдар Иманкулов, греко-римской борьбе – Меиржан Шермаханбет и Демеу Жадраев, дзюдо – Гусман Кыргызбаев, Бакытжан Абдурахманов, Айдар Арапов, Марат Байкамуров и Ерасыл Кажыбаев, спортивной гимнастике – Нариман Курбанов, Ильяс Азизов и Дмитрий Патанин, вольной борьбе – Нуркожа Кайпанов, тяжелой атлетике – Сайрамкез Акмолда, Любовь Ковальчук и Нургиса Адлетулы.

Всего в Азиаде-2026 примут участие 15 тыс. атлетов из 45 стран мира. Состязания пройдут с 19 сентября по 4 октября в городах Нагоя, Токио, Осака и префектурах Айти, Сидзуока и Гифу. В программу включены 43 вида спорта и 71 спортивная дисциплина. Всего будет разыграно 469 комплектов медалей.

Желаем нашим армейцам уверенности, силы духа, высоких результатов и ярких выступлений на главном спортивном форуме Азии! Пусть как можно чаще в честь побед наших спортсменов над аренами Азиады звучит Государственный гимн и поднимается Государственный флаг Республики Казахстан!