В Национальном военно-патриотическом центре по инициативе Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны состоялись учебно-методические сборы специалистов психологической службы Вооруженных сил.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы психологического сопровождения военнослужащих, профилактики зависимого поведения и повышения профессиональной компетентности специалистов.

Практическими знаниями и опытом с участниками сборов поделились гражданские и военные специалисты в области психологии. Профессор Университета «Туран» Мурат Асимов представил методы самоконтроля и подходы к работе с людьми, находящимися в кризисном или суицидальном состоянии. Начальник психологической службы Военного института Сил воздушной обороны Алия Жакипова рассказала о методах профилактики тревожных состояний у военнослужащих.

Отдельный блок был посвящен профессиональному ресурсу самих психологов. Гештальт-терапевты Юлия Мазунина и Лилия Горнова провели практические занятия по самоподдержке специалиста и работе с гневом – от его распознавания до сохранения личных ценностных установок.

Одной из ключевых тем стала профилактика зависимого поведения. Основатель и руководитель Центра психологической помощи «Танаис», президент Академии практической психологии и аддиктологии Айгуль Магаматова представила нейрофизиологическую модель формирования игровой и алкогольной зависимости.

В ходе сборов также рассмотрены вопросы организации практической работы психологов в войсках, задачи на период осенней призывной кампании и основные положения Закона РК «О психологической деятельности».

Сборы стали площадкой для обмена практическим опытом и совершенствования профессиональных компетенций специалистов. Полученные знания и инструменты будут применяться в повседневной работе психологической службы для своевременного выявления психологических трудностей, профилактики кризисных состояний и оказания необходимой помощи военнослужащим.