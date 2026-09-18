В Казахстане завершилось совместное учение ОДКБ «Рубеж-2026». С 13 по 18 сентября на полигоне «Коктал» военнослужащие Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана отработали совместные действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, освобождению населенного пункта и эвакуации мирного населения.

В ходе учения подразделения пресекли попытку условного противника прорваться через государственную границу и перебросить резервы, блокировали и освободили захваченный населенный пункт. Были задействованы армейская авиация, беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы, ПВО и реактивные системы залпового огня. Также отработаны высадка тактического воздушного десанта и эвакуация условно раненых.

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что «Рубеж-2026» проводился по единому замыслу со стратегическим командно-штабным учением Вооруженных Сил Казахстана «Батыл Тойтарыс-2026», что позволило отработать взаимодействие органов управления и национальных контингентов.

По словам первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова, учение прошло в условиях, приближенных к реальным.

В маневрах приняли участие около 1 500 военнослужащих и оперативные группы ОДКБ. Было задействовано более 300 единиц военной и специальной техники и 115 БПЛА различного назначения.

Учение прошло под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Казахстана полковника Махсута Гусейнова.