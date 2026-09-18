В Казахском агротехническом исследовательском университете имени С. Сейфуллина состоялось торжественное открытие военно-патриотического класса имени генерал-майора Уали Еламанова.

В мероприятии приняли участие председатель правления – ректор Казахского агротехнического исследовательского университета, академик Национальной академии наук Канат Тиреуов, профессорско-преподавательский состав, представители военной кафедры вуза, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие генерала.

Уали Бисаканович Еламанов вошел в историю как один из видных военачальников страны. Он был первым командующим Мобильными силами Вооруженных сил Казахстана. Его по праву считают основателем Десантно-штурмовых войск. Высокопрофессиональный и требовательный командир внес значительный вклад в их становление и развитие. Его организаторский талант, личные качества и преданность Родине стали примером для многих поколений военнослужащих.

В ходе церемонии ректор Канат Тиреуов отметил особое значение события в воспитании будущих защитников Отечества, подчеркнув важность формирования у молодежи патриотизма, ответственности и преданности своей стране. По его словам, пример выдающихся личностей, в том числе генерал-майора Уали Еламанова, помогает молодому поколению лучше понимать значение воинской службы и осознавать личную ответственность за будущее страны.

Особую атмосферу мероприятию придало участие родных Уали Еламанова, которые поделились теплыми воспоминаниями о нем. Выразив благодарность университету за сохранение памяти, они отметили важность передачи его богатого профессионального опыта, жизненных принципов и примера служения Родине будущим поколениям.