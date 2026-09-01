Военнообязанные совершенствуют навыки на суше и на море

В разных регионах страны проходят воинские сборы для офицеров, сержантов и солдат запаса. В Актауском гарнизоне 30 военнообязанных проходят подготовку на боевых кораблях Военно-морских сил, а еще 250 жителей Восточно-Казахстанской области занимаются в Аягозском гарнизоне.

В Актау 30-дневные сборы проходят непосредственно на кораблях. Под руководством опытных командиров участники осваивают особенности службы в составе экипажа, совершенствуют штурманские навыки, изучают вооружение и автоматизированные системы управления. Отдельное внимание уделяется борьбе за живучесть корабля – действиям, от которых зависят безопасность экипажа и сохранение боеспособности судна.

Закрепить полученные знания помогают выходы в море. Военнообязанные учатся действовать в реальной морской обстановке и работать слаженно в составе экипажа.

– Самое ценное на этих сборах – возможность получить практический опыт. В море знания сразу проверяются делом, а слаженность экипажа становится особенно важной, – отметил командир дивизиона разнородных кораблей капитан 2-го ранга Руслан Яхьяров.

В Аягозском гарнизоне подготовку проходят 250 военнообязанных из Восточно-Казахстанской области, среди них 30 офицеров и 220 сержантов и солдат запаса. Они совершенствуют навыки тактической подготовки, обращения с вооружением и военной техникой, а также учатся действовать в составе подразделений.

– Для меня эти сборы – возможность вспомнить полученные ранее навыки и приобрести новый опыт. Здесь еще раз понимаешь, насколько важны дисциплина, ответственность и умение действовать вместе, – рассказал военнообязанный Еркебулан Какимов.

Такие сборы позволяют военнообязанным поддерживать и совершенствовать военные навыки, необходимые для службы, а Вооруженным силам – укреплять подготовленный резерв.

На время сборов за участниками сохраняются место работы и занимаемая должность. Они обеспечиваются военной формой, питанием и медицинским обслуживанием.

После завершения подготовки военнообязанные сдадут экзамены и зачеты. Успешное прохождение сборов также дает возможность получить очередное воинское звание в установленном порядке.