Министерство обороны усиливает практическую составляющую подготовки военных специалистов

В военных учебных заведениях оборонного ведомства страны начался новый учебный год, в рамках которого осуществляется подготовка будущих офицеров и командиров различного уровня.

В День знаний исполняющий обязанности министра обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов провел видеоконференцию с руководством и профессорско-преподавательским составом военных учебных заведений Министерства обороны.

Он акцентировал внимание на усилении практической составляющей обучения с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

– Основу подготовки должны составлять практические занятия, работа с вооружением и военной техникой, командно-штабные тренировки и моделирование боевых ситуаций. Наша задача – подготовить офицера нового поколения: профессионального, технологически грамотного и инициативного, способного быстро оценивать обстановку, принимать обоснованные решения и нести за них ответственность, – сказал он.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов подчеркнул, что качество военного образования напрямую влияет на боеготовность и боеспособность Вооруженных сил.

– В Год цифровизации и искусственного интеллекта особое внимание важно уделять созданию и развитию новых специальностей и направлений подготовки специалистов в сфере беспилотных систем, робототехники, цифровых технологий и авиационного обеспечения, – отметил он.

Говоря о цифровой трансформации военного образования, и.о. министра обороны подчеркнул необходимость активного применения технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, электронных тренажеров, виртуальных лабораторий и симуляционных технологий.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов также отметил необходимость сокращения бумажной отчетности и непрофильной нагрузки на преподавателей, подчеркнув роль информационной системы Askeri Ziyat как единой цифровой образовательной среды в решении этих задач.

– Цифровизация должна освобождать преподавателя от лишней нагрузки и одновременно повышать качество обучения. Искусственный интеллект важно использовать грамотно и ответственно, сохраняя академическую честность, обеспечивая защиту информации и, главное, сохраняя ответственность человека за принятое решение, – добавил он.

В целях укрепления научного потенциала военных учебных заведений и.о. руководителя ведомства подчеркнул, что перспективные исследования должны отвечать реальным потребностям войск, получать практическое применение и после соответствующих испытаний внедряться в деятельность Вооруженных сил.

Одним из приоритетных направлений также определено воспитание будущих офицеров, укрепление воинской дисциплины и повышение качества отбора кандидатов. Особое значение при этом придается формированию ответственности, самодисциплины, лидерских качеств и готовности к добросовестному выполнению воинского долга.

По итогам совещания перед руководством военных учебных заведений и профессорско-преподавательским составом поставлены конкретные задачи на новый учебный год.