В Западно-Казахстанской области информационно-разъяснительная группа (ИРГ) Министерства обороны провела уроки мужества «Міндет! Абырой! Ерлік!» с учащимися общеобразовательных школ Бурлинского и Теректинского районов.

В городе Аксай представители оборонного ведомства посетили школы №3, №4 и №6, в селе Теректы – №1 и №2. Они рассказали учащимся о порядке поступления в военные учебные заведения, требованиях к кандидатам, перспективах дальнейшей службы в Вооруженных силах, правах и обязанностях военнослужащих.

Школьники также узнали об условиях призыва, прохождения воинской службы и образовательных льготах, предусмотренных для отслуживших граждан. Они смогли задать интересующие их вопросы и получить подробные ответы от представителей профильных департаментов министерства.

– Многие учащиеся проявляют интерес к военной профессии: целенаправленно готовятся к сдаче физических нормативов, совершенствуют строевую подготовку и развивают навыки, необходимые для дальнейшего обучения. Поэтому школьникам было важно напрямую задать вопросы тем, кто о военной службе знает не понаслышке, – сказал преподаватель начальной военной и технологической подготовки общеобразовательной школы №7 города Аксая Бакытжан Умбетов.

Среди воспитанников учителя Б. Умбетова на уроках и практичеcких занятиях особое усердие проявляет десятиклассник Мирас Болатов.

– На уроках НВП мы учимся разбирать и собирать оружие, проходим строевую подготовку, изучаем порядок принятия Военной присяги. Встреча с военнослужащими расширила наше представление об армии. Нам подробно рассказали о колледжах и вузах Министерства обороны, а также о военных специальностях, – поделился ученик.

На встречах с допризывной молодежью были также затронуты темы патриотизма, готовности служить своей стране, чувства ответственности за ее будущее и стремления сделать его лучше.

Тема патриотического воспитания получила продолжение в рассказе представителей республиканского детско-юношеского движения «Жас сарбаз». Они ознакомили школьников с деятельностью объединения и традициями Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын».

Завершающим аккордом насыщенной программы ИРГ с регионе стали выступления Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил в Бурлинском Доме культуры села Подстепное. Для школьников и жителей населенных пунктов артисты исполнили музыкальные и вокальные произведения о Родине, воинском долге и патриотизме.

Мероприятия позволили охватить разные аспекты работы с молодежью – от предоставления практической информации о службе и военном образовании до популяризации патриотических ценностей посредством искусства.