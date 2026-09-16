В Гвардейском гарнизоне прошли специальные учения по ликвидации ЧС

В Гвардейском гарнизоне Жамбылской области прошли специальные учения сил и средств тылового обеспечения Вооруженных сил с участием подразделений МЧС и представителей АО «Қазақстан темір жолы».

По сценарию учений, на участке железной дороги Отар – Шу условный противник атаковал движущийся воинский транспорт с боевой техникой, ГСМ и военным имуществом с применением FPV-дрона. В результате произошло возгорание в крытом вагоне, возникла угроза распространения огня на цистерну с горюче-смазочными материалами.

Военнослужащие, спасатели и железнодорожники оперативно приступили к ликвидации условной чрезвычайной ситуации. Для тушения пожара впервые применили прототип мобильного роботизированного комплекса на гусеничном шасси. Он позволяет дистанционно подавать воду и огнетушащую пену, обеспечивая безопасность личного состава при работе в зоне повышенного риска.

Воздушную разведку и выявление скрытых очагов возгорания осуществлял дрон МЧС с тепловизором. Для эвакуации боевых машин пехоты был привлечен восстановительный поезд «Қазақстан темір жолы» с 150-тонным краном.

«Учения направлены на отработку взаимодействия Вооруженных сил с государственными органами и другими организациями при возникновении чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. Полученные навыки позволят повысить оперативность реагирования и обеспечить бесперебойное снабжение войск», – отметил начальник управления противопожарной защиты главного управления материального обеспечения УНТ ВС РК подполковник Ермек Какабаев.

В результате слаженных действий возгорание было локализовано, угроза распространения огня на цистерну с ГСМ устранена, а техника эвакуирована из опасной зоны.

Учения подтвердили готовность сил и средств к совместному реагированию на чрезвычайные ситуации на объектах железнодорожного транспорта.