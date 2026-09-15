22 года «под броней»: курсанты военной кафедры встретились с ветераном-танкистом

В День танкиста студенты Казахского университета технологии и бизнеса имени К. Кулажанова посетили ветерана Вооруженных сил РК генерал-майора в отставке Геннадия Носоновского.

Выпускник Ташкентского высшего танкового командного училища Геннадий Носоновский отдал армии более сорока лет, из них 22 года, как выразился сам ветеран, служил «под броней». В запас уволился с должности заместителя начальника Генерального штаба, в оборонно-промышленном комплексе занимался ремонтом и модернизацией бронетанковой техники.

Поздравление с Днем танкиста от имени руководства военной кафедры КазУТБ озвучил полковник Гани Лесов. В нем была выражена искренняя благодарность ветерану за его службу, мужество, вклад в укрепление обороноспособности страны и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Геннадий Владимирович рассказал курсантам о своем армейском пути, ключевых этапах становления и развития Вооруженных сил и качествах, которыми должен обладать настоящий защитник Отечества. Молодые люди с интересом слушали воспоминания ветерана.

Для будущих офицеров и сержантов запаса встреча стала настоящим уроком мужества, стойкости, дисциплины и верности воинскому долгу. Студенты задавали ветерану вопросы, открытый диалог получился искренним и содержательным.

Особенно теплым моментом встречи стало выступление студенток Аяулым Кенесовой и Камилы Юсуповой. Девушки прочитали стихи, написанные Геннадием Носоновским. Поэтические строки соединили поколения, передав молодежи любовь к Родине, уважение к воинскому труду и память о пройденном пути.

В напутственном слове Геннадий Владимирович пожелал студентам достойно пройти свой жизненный и профессиональный путь, быть честными и ответственными и всегда помнить о высокой миссии защитника Отечества.