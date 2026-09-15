В Мангистау на полигоне «Оймаша» морские пехотинцы провели штатные стрельбы

На полигоне «Оймаша» танковые экипажи бригады морской пехоты Регионального командования «Запад» провели стрельбы из штатного вооружения боевых машин.

В ходе контрольных стрельб танковые экипажи выполнили упражнения с применением штатных боеприпасов. Военнослужащие вели огонь по условным танкам с дистанции 1600 метров; ручным противотанковым гранатометам и безоткатному орудию на автомобиле – с расстояния до 900 метров и ручному противотанковому гранатомету – с 700 метров.

Танкисты также отработали практические нормативы по укладке боекомплекта в танк, переводу отделения и вооружения боевой машины из походного положения в боевое и обратно. Особое внимание уделялось слаженности действий экипажа, скорости выполнения нормативов и соблюдению требований безопасности.

– Если десантник не совершил прыжок, он не считается десантником. Если водолаз не выполнил погружение, он не водолаз. Так же и у нас, танкистов: если военнослужащий не произвел штатный выстрел на стрельбах, он не может считаться настоящим танкистом. Поэтому сегодняшняя штатная стрельба для нас – это своего рода посвящение в танкисты, – отметил командир танкового батальона капитан Асет Саламат.

По итогам стрельб была отмечена 2-я танковая рота под командованием капитана Сунатуллы Раджапова. Экипажи роты продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, четкость и слаженность действий, оперативно выполнили установленные нормативы и поразили все назначенные мишени. Отличившиеся военнослужащие срочной службы были поощрены наручными часами.

Для военнослужащих танковых подразделений День танкиста – это не только профессиональный праздник, но и возможность еще раз продемонстрировать верность воинскому долгу, мастерство и готовность выполнять поставленные задачи.