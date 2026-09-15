В Западно-Казахстанской области информационно-разъяснительная группа оборонного ведомства проводит с тематические встречи, направленные на воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к воинской службе и историческому наследию страны.

В г. Уральске представители департаментов воспитательной и идеологической работы, военного образования и науки посетили областную детскую деревню семейного типа, образовательные школы № 47 и № 19, где провели Уроки мужества.

В ТРЦ «Сити центр» порадовал уральцев своим выступлением Центральный ансамбль Вооруженных сил. Здесь его посетители также смогли получить информацию о воинской службе и социальных гарантиях для защитников Отечества.

Масштабная акция «Біртұтас ел – біртұтас жер» состоялась во Дворце культуры «Атамекен», собравшая учащихся средних школ, колледжей, студентов вузов, военнослужащих и членов их семей.

Для жителей областного центра была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники. Посетители также ознакомились с экспозицией Военно-исторического музея, посвященной военной истории нашей страны и подвигу казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

На встрече участникам мероприятия представители Министерства обороны рассказали об условиях призыва, прохождения срочной воинской службы, поступления в военные учебные заведения страны и требованиях, предъявляемых к кандидатам. Школьники активно участвовали в мероприятии, задавали вопросы военнослужащим, интересовались особенностями военных профессий.

В ходе акции состоялось награждение юного жителя села Аралтобе Сырымского района, который зимой этого года, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома двух своих младших братьев. Герою мирного времени представитель Министерства обороны вручил благодарственное письмо и ценные подарки, в том числе велосипед.

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

В последующие дни информационно-разъяснительная группа Минобороны проведет встречи в городах Аксай и Теректы.