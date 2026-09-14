Казахстанцы завоевали 12 медалей на чемпионате мира по курашу среди военнослужащих

В Ташкенте под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) состоялся первый чемпионат мира среди военнослужащих по национальной борьбе кураш.

В соревнованиях приняли участие команды 15 государств. Национальную сборную Казахстана представили спортсмены Вооруженных сил, Службы государственной охраны и Министерства внутренних дел.

В общекомандном медальном зачете первое место заняла сборная Узбекистана, второе – Казахстан, третье – Иран.

Всего казахстанские спортсмены завоевали 12 медалей. В весовой категории свыше 70 кг среди женщин чемпионкой мира стала Толкын Турсынакынова.

Серебряными призерами среди мужчин стали Сунгат Нурланулы (60 кг), Мади Амангелди (81 кг), Акылжан Турсынбек (100 кг) и Айдар Бескемпир (120 кг). Среди женщин серебряные медали завоевали Сагат Байгараева (57 кг) и Бакыт Кусакбаева (63 кг).

Бронзовыми призерами стали среди мужчин Ернур Сулеймен (66 кг), Нурсаят Абдукас (73 кг), Ерасыл Турсынбеков (90 кг) и Коркем Орымбек (70 кг), среди женщин – Айжан Жылкыбаева (52 кг).

Успешное выступление казахстанских военнослужащих стало достойным вкладом в развитие военного спорта и продемонстрировало высокий уровень подготовки отечественных спортсменов на международной арене.