В Уральске состоялись торжественные проводы жителей Западно-Казахстанской области на срочную воинскую службу.

Мероприятие прошло на площади Победы у стелы с Вечным огнем в рамках новой армейской традиции «Сарбаз жолы», инициированной Министерством обороны Республики Казахстан.

В церемонии принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Также на проводах присутствовали представители руководства региона, военнослужащие, ветераны, общественность, родные и близкие призывников.

Молодые жители области направляются для прохождения срочной службы в воинскую часть 5571 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, дислоцированную в Алматы.

Обращаясь к призывникам, Нариман Турегалиев пожелал им достойно пройти армейский путь, с честью выполнить воинский долг и вернуться домой здоровыми и подготовленными.

«Воинская служба – это школа ответственности, дисциплины и мужества. Здесь вы приобретете новые знания и навыки, научитесь действовать в команде и принимать решения. Берегите друг друга и с честью выполняйте свой долг перед Родиной», – отметил глава региона.

Для родителей и близких проводы стали важным и волнительным событием. Впереди у молодых людей – курс военной подготовки, принятие Военной присяги, освоение военно-учетной специальности и первые месяцы службы вдали от дома.

Представители Министерства обороны провели информационно-разъяснительную работу с призывниками и их родителями. Они рассказали о порядке прохождения воинской службы, социальных гарантиях и возможностях, предоставляемых военнослужащим.

В период службы военнослужащие совершенствуют физическую подготовку, осваивают технику и вооружение, приобретают практические навыки и учатся принимать ответственность за свои решения.

Для военнослужащих, достойно прошедших срочную службу и соответствующих установленным требованиям, предусмотрены возможности продолжения образования с использованием предусмотренных законодательством льгот и образовательных грантов.

Торжественную атмосферу проводов создали военный оркестр и творческие коллективы Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил.

Проводы в Уральске стали продолжением традиции «Сарбаз жолы», старт которой был дан в области Абай. Ее основная идея – объединить армию, семью и общество вокруг общей цели воспитания ответственного, дисциплинированного и патриотичного гражданина, готового защищать свою страну.