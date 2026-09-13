В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги курсантами, поступившими в этом году в Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова.

В ней приняли участие руководство военного института, представители Министерства обороны, военнослужащие Алматинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, родители и близкие.

353 курсанта торжественно поклялись верно служить Республике Казахстан, защищать ее независимость и территориальную целостность, неукоснительно соблюдать требования воинских уставов.

– Сегодня вы сделали первый важный шаг на пути к построению карьеры офицера. С принятием присяги на вас возлагается большая ответственность. В свою очередь мы приложим все усилия, чтобы вы стали профессиональными военными специалистами и надежными защитниками нашей страны, – сказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Бауыржан Ибатулин.

Особую торжественность мероприятию придало выступление военного оркестра института, исполнившего патриотические произведения, и дефиле роты почетного караула, продемонстрировавшего высокий уровень воинской выучки и слаженности.

После завершения церемонии родные поздравили молодых курсантов с принятием Военной присяги и пожелали им успехов в службе и учебе.

В ходе встречи с командованием института родители получили возможность узнать об условиях, в которых будут жить и учиться их сыновья, и дальнейших возможностях в построении военной карьеры.