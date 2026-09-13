Военнослужащие Вооруженных сил отметили День семьи

Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи. Именно она для военнослужащего является опорой и источником внутренней силы.

Поэтому в армии работа с семьями ведется на системной основе. Забота о них возложена на офицеров воспитательных структур и специалистов по работе с членами семей военнослужащих. С учетом особенностей и условий военной службы им оказывается всесторонняя поддержка, принимаются меры по обеспечению их социальной защищенности, созданию условий для образования, воспитания и оздоровления детей. Так, в этом году в филиалах республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» отдохнули более 800 детей военнослужащих и гражданского персонала.

В рамках акции «Дорога в школу» было охвачено более 4 тыс. детей из многодетных семей и семей погибших при исполнении служебного долга.

Сегодня в Вооруженных силах страны насчитывается более 33 тыс. семей военнослужащих. Из них около 9 тыс. – молодые семьи и более 7 тыс. – многодетные.

– Военная служба предполагает частые переезды, длительные командировки супругов, в таких случаях мы помогаем семьям адаптироваться к новым условиям, содействуем трудоустройству жен и определению детей в образовательные учреждения. Организуем посещение семей миротворцев, молодых семей, а также проводим психологические тренинги на тему семейных ценностей, – пояснила руководитель отдела по организации работы с членами семей военнослужащих Вооруженных сил Татигуль Смагулова.

В ознаменование праздника в гарнизонах прошли дни открытых дверей, экскурсии, культурные и спортивные мероприятия, направленные на сохранение традиций и укрепление семей военнослужащих. Так, в Национальном университете обороны РК состоялось спортивное состязание «Папа, мама, я – спортивная семья» с участием семи команд.

– Любовь к Родине начинается с любви к семье, с заботы о своих близких и уважения к семейным ценностям. Именно в семье закладываются такие важные качества, как ответственность, взаимопомощь и преданность. Желаю всем участникам соревнований крепкого здоровья, спортивного задора и побед. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, взаимопонимание, согласие и душевное тепло, – сказал в приветственном слове к участникам соревнований начальник НУО генерал-майор Бауржан Абжанов.

Поддержка семьи остается одним из важных направлений работы Вооруженных сил. Ведь за каждым военнослужащим стоит семья, которая разделяет с ним трудности службы и помогает сохранять уверенность в любых обстоятельствах. Именно поэтому внимание к семьям военнослужащих – это не только проявление заботы, но и важная часть укрепления воинских коллективов и сохранения их единства.