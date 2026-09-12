В Астане отметили День местных органов военного управления

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялось торжественное собрание, посвященное 35-летию местных органов военного управления (МОВУ).

В мероприятии приняли участие руководство и личный состав Департамента организационно-мобилизационной работы, заместитель акима г. Астаны Ерсин Отебаев, военнослужащие Акмолинского гарнизона и ветераны Вооруженных сил.

Со знаменательной датой участников встречи поздравил заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента организационно-мобилизационной работы генерал-майор Алмас Исабеков. Он отметил значение МОВУ в поддержании готовности страны к современным вызовам. Особые слова благодарности он выразил ветеранам.

– За 35 лет местные органы военного управления сформировались как современный институт, обеспечивающий эффективное взаимодействие между гражданами, государством и армией. Деятельность МОВУ имеет стратегическое значение для подготовки военно-обученного резерва, поддержания мобилизационной готовности и укрепления обороноспособности страны, – подчеркнул он.

О значении МОВУ рассказал ветеран Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

– С местных органов военного управления начинается путь молодого человека в армию и здесь же завершается карьера военнослужащего, посвятившего себя служению Отечеству. Если по-военному сказать, то это КПП для всех граждан, имеющих принадлежность к службе в Вооруженных силах, других войсках и формированиях. Поэтому от их облика и отношения к службе специалистов МОВУ зависит общее впечатление об армии, – сказал генерал-лейтенант С. Камалетдинов.

В свою очередь ветеран Вооруженных сил генерал-майор Марат Нагуманов озвучил приветственный адрес от имени председателя РОО «Ветераны Вооруженных Сил» Халык қаһарманы генерала армии Мухтара Алтынбаева. В обращении была отмечена роль МОВУ в укреплении обороноспособности страны, организации призыва граждан на воинскую службу и военно-патриотическом воспитании молодежи. В адрес специалистов прозвучали пожелания успешной службы и новых достижений в ответственном деле обеспечения безопасности страны.

В торжественной обстановке состоялось награждение отличившихся специалистов. За высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей они были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.