Местным органам военного управления – 35 лет

Профессиональный праздник местных органов военного управления берет свое начало 12 сентября в 1991 года. В этот день вступил в силу Указ Президента, придавший Военному комиссариату статус республиканского органа, в чье подчинение были переданы все областные подразделения.

Деятельность местных органов военного управления охватывает широкий спектр задач. Взаимодействуя с государственными и местными исполнительными органами, они ведут учет призывников и военнообязанных, организуют призыв и отправку граждан на срочную воинскую службу, участвуют в формировании подготовленного мобилизационного резерва.

Так, местные органы военного управления организовали оповещение, сбор и отправку военнослужащих запаса в воинские части Регионального командования «Восток», где с 25 августа по 25 сентября проходят командно-штабные мобилизационные учения с военнообязанными. Мероприятия направлены на переподготовку военно-обученного резерва, актуализацию знаний и совершенствование навыков бойцов по военно-учетной специальности.

В Год цифровизации и искусственного интеллекта Департамент организационно-мобилизационной работы Генерального штаба усилил работу по ключевым направлениям проекта «Smart военкомат». Его основной элемент – это целостная цифровая система ведения воинского учета, интегрированная с более чем 20-ю информационными ресурсами государственных органов.

Все необходимые сведения об отношении граждан к воинской службе отражаются в «личном кабинете» на ресурсах Egov, Мgov и в приложении Kaspi Bank. Действует также проактивная приписка 17-летних юношей к местным органам военного управления, переведена в цифровой формат процедура медицинского освидетельствования призывника.

В автоматическом режиме предоставляется отсрочка и освобождение от призыва на срочную воинскую службу, а также осуществляется прикрепление к МОВУ по месту регистрации гражданина при внутренней миграции. Благодаря передаче сведений о прохождении воинской службы Министерству труда и социальной защиты населения исключена необходимость обращения граждан за справками для оформления социальных пособий и пенсионных выплат.

На законодательной основе действуют образовательные льготы для граждан, прошедших армейскую школу, а новобранцы, призванные на срочную воинскую службу, автоматически получают кредитные каникулы.

Уже этой осенью система мотивации военнослужащих получит новое развитие. В Вооруженных силах запускается пилотный проект Sarbaz +. У каждого военнослужащего будет персональный цифровой профиль. В нем будут отражаться результаты службы, достижения и индивидуальный рейтинг.

За 35 лет местные органы военного управления сформировались в современный институт, который обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами, государством и Вооруженными силами, внося значимый вклад в поддержание обороноспособности и готовности страны к современным вызовам.