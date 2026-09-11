В Костанае военнослужащие поздравили фронтовика Касымхана Алдабергенова

11 сентября исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны Касымхану Алдабергенову.

С днем рождения его поздравили представители Департамента по делам обороны Костанайской области. От имени министра обороны военнослужащие вручили Касымхану Алдабергеновичу поздравительный адрес, выразив благодарность за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, сохранение исторической памяти и военно-патриотическое воспитание молодого поколения.

– Вы прошли через суровые испытания войны, проявили мужество и отвагу. Ваш жизненный путь – пример стойкости, мужества и преданности Отечеству. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного спокойствия, благополучия, заботы родных и близких. Пусть каждый день будет наполнен теплом, вниманием и уважением, – пожелал первый заместитель начальника департамента полковник Тимур Сатбаев.

Касымхан Алдабергенов родился 11 сентября 1925 года в селе Талдыколь Камышнинского района Кустанайской области. В 1943 году он был призван в ряды Красной армии Житикаринским районным военкоматом. После окончания Златоустовского пулеметного училища в 1944 году был направлен на фронт. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. За проявленные мужество и стойкость ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». Касымхан Алдабергенович вернулся с войны в 1950 году. Работал учителем в школе, а с 1971 года – собственным корреспондентом областной газеты «Қостанай таңы».

В ответ ветеран поблагодарил военнослужащих за внимание и теплые поздравления. Он поделился воспоминаниями о военных годах и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, мирного неба и успехов в службе.