В Конаевском гарнизоне шестерых солдат поощрили десятидневным отпуском

В войсковой части 32363 шесть военнослужащих срочной службы, показавших высокие результаты в освоении военно-учетной специальности, получили десятидневный отпуск.

Для молодых людей это событие стало заслуженной наградой за дисциплину, успешное выполнение нормативов и стремление совершенствовать профессиональные навыки.

Среди тех, кто получил отпуск, – гвардии рядовой Байжан Жунусов, планирующий провести его в кругу родных.

– Подготовка была насыщенной: мы изучали теорию, отрабатывали практические навыки, учились действовать быстро и слаженно. Сейчас больше всего хочется увидеть родных и побыть с семьей. После возвращения продолжу службу с новыми силами, – сказал военнослужащий.

По словам Байжана, поощрение стало для него дополнительной мотивацией достойно завершить службу и получить сертификат для поступления в высшее учебное заведение.

В ходе подготовки военнослужащие срочной службы осваивают военно-учетную специальность, закрепляют практические навыки и учатся действовать в составе подразделения. Лучшие результаты командование отмечает поощрением, создавая для солдат дополнительный стимул добиваться высоких показателей.

Для шести военнослужащих эти десять суток станут возможностью встретиться с близкими, восстановить силы и с хорошим настроем продолжить службу.