В Астане проводили новобранцев на службу в Пограничную службу КНБ

В рамках акции «Ел қорғау – ерлердің ісі» в столичном Дворце «Жастар» состоялись торжественные проводы 15 астанчан, успешно прошедших медицинскую комиссию и психологическое тестирование.

В мероприятии приняли участие заместитель акима города Астаны Ерик Мейрханов, руководство Пограничной службы КНБ, Департамента по делам обороны, ветераны, родные призывников, и более 700 студентов военных кафедр и школьников.

– Армия закаляет характер, развивает физическую выносливость, учит молодых людей дружбе и взаимовыручке. Мы уверены, что ребята с честью преодолеют все испытания, освоят современную технику и воинские специальности. Огромное спасибо родителям за воспитание сыновей, готовых защищать свой дом, семью и Родину, – сказал начальник Департамента по делам обороны города Астаны полковник Руслан Балтемиров.

В ходе мероприятия призывники, учащиеся школ и студенты ознакомились с современными видами оружия, средствами связи и образцами формы одежды Пограничной службы. Особый интерес у участников встречи вызвало показательное выступление служебной собаки. Под руководством кинолога она быстро и безошибочно обнаружила предметы с имитацией запаха, чем заслужила общее восхищение. Мотивирующим событием для призывников стало приглашение на встречу военнослужащих, достойно отслуживших в подразделении Пограничной службы Маканчинского района области Абай.

В торжественной обстановке заместитель директора Пограничной службы КНБ РК генерал-майор Толеужан Джунусов вручил молодым людям, вернувшимся три дня назад домой, нагрудный знак «Отличник Пограничной службы». Новая группа призывников будет проходить службу в подразделении Пограничной службы КНБ в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. – Сегодня я провожаю на защиту границы сразу двух внуков, Альтаира и Жомарта, Горжусь ими и верю, что в армии они окрепнут, станут ответственными и получат уроки настоящей дружбы.

Желаю всем ребятам с честью выполнить свой долг перед Родиной и благополучно вернуться домой, – сказал дедушка Омирзак Жолмагамбетов. Стоит отметить, что в ходе осеннего призыва в этом году по всей стране будет призвано около 23 тысяч человек. Астана направит в армию 1400 новобранцев, из них 190 – в Пограничную службу КНБ.