Инженерно-саперная группа третьего казахстанского национального контингента в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах проводит работы по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

За период выполнения миротворческой миссии с мая 2026 года было проведено более 15 мероприятий, в ходе которых военнослужащие уничтожили более 350 взрывоопасных предметов и утилизировали свыше 1 800 единиц стрелковых боеприпасов.

Профессионализм, слаженность действий инженерно-саперной группы и неукоснительное соблюдение требований безопасности позволяют саперам эффективно выполнять поставленные задачи и поддерживать стабильную обстановку в районе ответственности.