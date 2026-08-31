«Ашық аспан – 2026»: на полигоне Сарышаган проверили готовность Сил воздушной обороны

На полигоне Сарышаган в рамках стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс – 2026» завершились совместные учения войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил «Ашық аспан – 2026». Учениями руководил заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков.

Основной задачей учения стала проверка готовности органов военного управления и подразделений к отражению массированных ударов средств воздушного нападения. Военнослужащие отработали взаимодействие авиации, войск ПВО и подразделений радиоэлектронной борьбы, а также оперативный маневр и смену позиций после выполнения огневых задач.

Особое внимание уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам различных типов и применению эшелонированной системы ПВО. В ходе учений подразделения также отработали тактику противовоздушных засад – скрытное развертывание и применение огневых средств с использованием внешнего целеуказания.

Практическая часть включала применение зенитно-ракетного комплекса С-75 в составе эшелонированной системы ПВО, а также интеграцию радиолокационных средств и комплексов радиоэлектронной борьбы в единое информационно-разведывательное пространство.

Еще одним новым элементом стало применение зенитно-ракетного комплекса С-300ПС для поражения наземной цели. В ходе пуска ракета успешно поразила заданный объект, что позволило оценить возможности комплекса при выполнении задач по поражению целей на земле.

Кроме того, военнослужащие испытали автоматизированные системы управления с элементами искусственного интеллекта для поддержки принятия решений. Полученный опыт будет использован при дальнейшем совершенствовании подготовки и применения войск Сил воздушной обороны.

– Мы проверили способность подразделений действовать слаженно в условиях быстро меняющейся воздушной обстановки, отработали взаимодействие авиации, ПВО и радиоэлектронной борьбы. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, – отметил командующий войсками ПВО полковник Адил Субебаев.

По итогам учений проведена оценка готовности подразделений к выполнению задач в различных условиях воздушной обстановки. Практический опыт, полученный в ходе «Ашық аспан – 2026», будет учтен при дальнейшем совершенствовании системы подготовки войск.