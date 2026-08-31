В Алматы определили задачи по развитию военного образования

На базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи прошли учебно-методические сборы руководящего состава военных учебных заведений Министерства обороны.

Под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Аскара Мустабекова участники определили ключевые задачи по повышению качества подготовки будущих офицеров и развитию военного образования в новом учебном году.

В центре внимания были организация учебного процесса, внедрение цифровых технологий, развитие военной науки, совершенствование подготовки командиров и изменения законодательства в сфере обороны и безопасности.

Отдельный акцент сделан на развитии лидерских качеств курсантов, подготовке специалистов по беспилотным технологиям, использовании цифровых инструментов и интерактивных методов обучения.

К работе сборов присоединились представители Казахского национального университета имени аль-Фараби и Международного университета информационных технологий. Они представили современные подходы к подготовке специалистов и рассказали о возможностях применения цифровых решений в обучении.

Участники также обсудили организацию научно-исследовательской работы, подготовку перспективных проектов и внедрение результатов исследований в образовательный процесс и практику войск.

Подводя итоги, генерал-майор Аскар Мустабеков подчеркнул необходимость обеспечить практическую реализацию поставленных задач и персональную ответственность руководителей военных учебных заведений за результат.

– Новый учебный год должен начаться с конкретных задач и понятных результатов. Важно не только определить направления работы, но и обеспечить их последовательное выполнение на каждом уровне, – отметил генерал-майор Аскар Мустабеков.

После завершения сборов участники посетили Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева. Они ознакомились с современными техническими разработками и научными проектами вуза, а также перспективами внедрения передовых технологий в подготовку специалистов.