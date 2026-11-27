В Вооруженных силах Казахстана продолжается подготовка новобранцев осеннего призыва, направленная на освоение основ военного дела, формирование боевых навыков, психологической устойчивости и обеспечение безопасных условий прохождения службы.

До конца декабря текущего года в армию планируется призвать около 23 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них более 12 тысяч пополнят ряды Вооруженных сил.

В войсковую часть 35748 Шымкентского гарнизона прибыло 200 молодых солдат. Для их успешной адаптации в подразделениях организована индивидуальная работа. Командование контролирует условия размещения, питания и бытового обеспечения военнослужащих, а также принимает меры для своевременного решения возникающих вопросов.

В бригаду имени Бауыржана Момышулы Таразского гарнизона прибыло более 300 новобранцев. Наиболее опытные военнослужащие по контракту помогают молодым солдатам освоиться в армейской среде и приступить к освоению воинских специальностей.

– В период прохождения курса молодого бойца офицерам и сержантам важно найти индивидуальный подход к каждому новобранцу, помочь ему преодолеть психологическое напряжение, адаптироваться к армейской среде и осознать ответственность военной службы. От того, насколько грамотно выстроена эта работа, во многом зависит уверенность молодого солдата в собственных силах и его дальнейшее становление как военнослужащего, – подчеркнул командующий войсками РгК «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев.

Более 500 военнослужащих срочной службы бригады морской пехоты регионального командования «Запад» прошли практический этап обучения на полигоне «Оймаша». В программу вошли преодоление полосы препятствий, выполнение первых стрельб из автомата Калашникова (АК-74), а также обкатка бронетехникой.

– Первые секунды, когда танк приближается к окопу, самые волнительные. Но важно сосредоточиться и выполнить задачу. Поддержка командиров и товарищей помогла справиться с волнением. После такого испытания появляется уверенность в собственных силах, – поделился гвардии рядовой Алишер Толепберген, призванный из Актюбинской области.

Практические занятия по огневой подготовке проходят и в других воинских частях. В Атырауском гарнизоне на учебно-тренировочном полигоне «Карабатан» молодые бойцы войсковой части 41433 после сдачи теоретических и нормативных зачетов выполнили упражнения по стрельбе из автомата Калашникова (АК-74).

По завершении курса молодого бойца военнослужащие примут Военную присягу и приступят к дальнейшему освоению военно-учетных специальностей и выполнению задач в составе подразделений.