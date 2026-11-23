В городе Бресте завершился Международный чемпионат по армейскому рукопашному бою с участием команд Казахстана, Беларуси и России.

Вооруженные силы Казахстана на соревнованиях представили два состава команд: Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск.

По итогам турнира в общекомандном зачете сборная Казахстана завоевала первое место. В их копилке три золота, два серебра и столько же медалей бронзового достоинства.

В личном зачете золотой медали удостоились лейтенант Олжас Ержанулы (до 70 кг), рядовой Абдрахман Умирзаков (до 85 кг) и сержант Еламан Куатов (свыше 85 кг). На вторую ступень пьедестала поднялись подполковник Аман Шакиртов (до 60 кг) и майор Вадим Федосеев (до 75 кг). Серебряными призерами стали рядовой Мухит Касымбай (до 65 кг) и ефрейтор Дархан Дабылбек (до 80 кг). Завоевав первое место в общекомандном зачете, казахстанские спортсмены подтвердили высокий уровень подготовки и достойно представили Вооруженные силы страны на международной спортивной арене.