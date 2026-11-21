Военнослужащие Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск и Военно-морских сил приняли Военную присягу.

На церемониях присутствовали представители командования, общественности, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие военнослужащих.

Военнослужащие поклялись добросовестно исполнять воинский долг, защищать независимость и территориальную целостность Республики Казахстан.

В Десантно-штурмовых войсках присягу приняли свыше 1300 военнослужащих Конаевского, Талдыкорганского и Алматинского гарнизонов.

Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Раджан Жанысов отметил, что принятие Военной присяги означает осознанную ответственность перед страной и народом.

– Сегодня каждый из вас дал слово с честью исполнять воинский долг, быть верным своей Родине и стоять на защите ее интересов. Настоящая ценность Военной присяги раскрывается прежде всего в ежедневных поступках, дисциплине, ответственности и готовности поддержать товарища, – подчеркнул он.

В Акмолинском гарнизоне на церемонии присутствовала обладательница подвески «Алтын алқа» Балбакыт Исмагулова из села Караоткель Акмолинской области. Присягу здесь принял ее третий внук Калижан Айтмагамбет.

– Все мои сыновья отслужили в армии, и теперь их примеру следуют внуки. Старший внук проходил службу в Сарыозекском гарнизоне, а затем остался там по контракту. В прошлом году здесь принимал присягу мой второй внук, сегодня – третий, – рассказала она.

В Актауском гарнизоне присягу приняли около 180 военнослужащих, призванных из Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Военнослужащие молодого пополнения исполнили хором песню «Мама».

Для матроса Данияла Маратова принятие присяги стало продолжением семейной традиции.

– Мой отец уже 25 лет служит в рядах Военно-морских сил, и я решил пойти по его стопам. Постараюсь оправдать его доверие и с честью исполнить воинский долг, – поделился он.

В Алматы десантник Давид Кастеллино, призванный из Шымкента, после принятия присяги сделал предложение своей возлюбленной Анастасии.