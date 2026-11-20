Республиканские военно-спортивные состязания «Батырлар жолы» среди школьников Казахстана развернулись на базе воинских частей РгК «Юг».

Мероприятие состоялось по инициативе Национального научно-практического центра физической культуры Министерства просвещения при поддержке руководства Регионального командования «Юг».

– Соревнования «Батырлар жолы» – это не просто спортивный праздник, а важнейший этап в системе допризывной подготовки молодежи, – отметил представитель Национального научно-практического центра физической культуры полковник запаса Аркен Ташубаев. – Она призвана способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышению уровня ее физической подготовки и формированию морально-психологических качеств, необходимых для прохождения военной службы.

Важность доармейской подготовки подчеркнул и воин-интернационалист генерал-майор в отставке Алимжан Ерниязов. Он сказал, что настоящий патриот должен быть готов к защите страны с ранних лет, а такие мероприятия, как «Батырлар жолы», закладывают фундамент мужества и ответственности за будущее страны.

Юные патриоты соревновались в метании гранаты на точность и на дальность. На огневом рубеже они вели стрельбу из пневматической винтовки. Настоящим испытанием стал марш-бросок, где проверялась не только скорость ног, но и крепость командного духа. Не обошлось и без классики военной подготовки: неполной разборки и сборки автомата Калашникова на время, а также захватывающей тактической эстафеты.

Военнослужащие Регионального командования «Юг» оказали всестороннюю поддержку в проведении соревнований, обеспечив организацию полосы препятствий, судейство, безопасность и необходимые бытовые условия для участников.

– Мы готовы и впредь оказывать всяческое содействие в проведении подобных мероприятий, ведь это наш вклад в воспитание достойного поколения, – подчеркнул заместитель командующего войсками РгК «Юг» по воспитательной и идеологической работе подполковник Бахитжан Киргизалиев. – Для нас особая радость и гордость видеть искренний интерес ребят, их настойчивость и стремление к победе.

По итогам соревнований победителем стал военно-патриотический клуб из Кызылорды. Серебро завоевала команда Туркестанской области. Тройку лидеров замкнул военно-патриотический клуб Жамбылской области.

Особую атмосферу праздника создавали музыканты военного оркестра РгК «Юг». Их марши и дефиле поднимали боевой дух ребят, задавая правильный ритм соревнованиям. А выставка вооружения и военной техники предоставила подросткам возможность ближе познакомиться с образцами, находящимися на вооружении армии, и увидеть, с чем ежедневно работают профессиональные военнослужащие.