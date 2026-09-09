Огневая подготовка: военнослужащие Сил воздушной обороны готовятся к итоговой проверке

Накануне итоговой проверки на учебном полигоне Акмолинского гарнизона состоялись практические занятия по огневой подготовке с личным составом управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил.

Перед началом стрельб на развернутых учебных местах военнослужащие отработали приведение оружия к нормальному бою, а также сдали нормативы по тактической медицине и другим дисциплинам боевой подготовки.

В ходе занятий офицерский состав выполнил контрольное упражнение № 1 учебных стрельб из пистолета Макарова по мишеням на расстоянии 25 метров. Военнослужащие по контракту продемонстрировали навыки владения оружием, выполнив упражнение № 4 из автомата АК-74.

Организацию и руководство стрельбами обеспечила назначенная администрация Главного управления боевой подготовки. Мероприятия прошли в строгом соответствии с требованиями курса стрельб из стрелкового оружия, боевых машин, танков и тяжелых огнеметных систем Вооруженных сил.

Особое внимание на занятиях было уделено морально-психологическому состоянию участников стрельб. Специалисты по воспитательной и идеологической работе провели с личным составом разъяснительные и мотивационные беседы. Психологическая поддержка способствовала повышению боевого духа, укреплению уверенности военнослужащих в своих силах и осознанию ответственности за качественное выполнение поставленной задачи.

Занятия позволили личному составу закрепить навыки обращения с табельным оружием, повысить точность стрельбы и психологическую готовность к успешной сдаче нормативов в рамках итоговой проверки.