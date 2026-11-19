В Алматы прибыл военно-транспортный самолет Y-9E, который пополнил парк военно-транспортной авиации Вооруженных сил Республики Казахстан.

Поставка осуществлена в рамках планового обновления авиационного парка. Новый самолет расширит возможности по перевозке личного состава, военных грузов и материальных средств.

По своим характеристикам Y-9E занимает промежуточное положение между состоящими на вооружении самолетами C-295 и A400M. Его поступление позволит более гибко планировать воздушные перевозки с учетом дальности маршрута и массы грузов.